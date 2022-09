L’ensemble Ad Libitum en concert à Ell, au Grand-Duché

Parti d’un chœur de chambre en 2000, l’ensemble Ad Libitum, dirigé par Rosch Mirkes, est aujourd’hui un ensemble à géométrie variable et se produit le plus souvent en formation mixte c’est-à-dire instrumentistes et chanteurs. Ce sera le cas à Ell. Ad Libitum est composé de musiciens amateurs et professionnels et se produit très souvent sur des instruments d’époque. Ainsi l’ensemble met en évidence des instruments connus et moins connus comme le hautbois, le chalumeau ou la famille des violes de gambe.

Jean-Luc Blasius, fin connaisseur, donnera quelques explications sur les cantates de Jean-Sébastien Bach qui seront interprétées.

Le concert permettra également d’entendre des cantates de Christoph Graupner, contemporain de Bach et rival pour le poste de Cantor à Leipzig. Graupner est arrivé premier au concours, mais son employeur n’a pas voulu le laisser partir, du coup c’est J.S. Bach qui a obtenu le poste tant convoité.

Réservation: 063 22 78 55 – musique.vallee@attert.be