Le projet: modernisation de la place et immeuble nouveau

"Parmi les dix fiches-projets retenus, plusieurs dossiers ont été réalisés: la réhabilitation de la gare, l’aménagement de l’angle de la Grand-rue et rue de la Gare, la liaison piétonne entre le lac et le centre… Et d’autres sont moins visibles, comme la création d’un quartier à l’arrière de la villa Clainge où les acquisitions de terrain sont en cours", rappelle Christiane Kirsch, l’échevine chargée de l’Aménagement du Territoire.

Le principe de la démolition de la salle et de l’aménagement de la place, de la réorganisation du parking, de la circulation et de la création d’une place de convivialité est acquis le 30 juin 2009. La commune s’est rendue propriétaire de la salle en juillet 2020 et le projet d’aménagement a été présenté en 2021 à la CCATM.

Il prévoit la démolition de la salle Concordia, la reconstruction d’un immeuble avec commerces (terrasses possibles) au rez, 4 logements dans les deux étages. Au centre de la nouvelle place aplanie: de la verdure, un terrain de pétanque, du mobilier urbain et pour parer à la déclivité naturelle, un escalier côté rue des Chasseurs Ardennais qui devient, comme aussi celle de la Trinité, en sens unique. L’ensemble des travaux est estimé à environ 2500000 €. Des subsides ont été octroyés pour 1710000 € à condition de se soumettre aux volontés de la Région (disparition des véhicules du centre, création d’un espace de convivialité, de logement).

"On est au stade de l’enquête publique et dans une volonté de transparence, on vous présente le projet, ce soir. On est ouvert à la discussion, on entre dans un processus concerté", exprime l’échevine au cours de la soirée très animée tenue au Complexe du Lac.