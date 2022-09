Le mémoire du Sibretois Nicolas Mouton remporte le Prix Falys de l’UCLouvain!

Au cours d’une cérémonie parrainée par Herman Van Rompuy, président émérite du Conseil européen, les différents professeurs, qui avaient revêtu eux aussi leur lourde toge d’apparat, ont multiplié les discours tout empreints d’humour jusqu’à ce qu’arrive la remise du Prix Falys. Cette distinction porte le nom d’un professeur de la Fac de droit décédé en 1982 à l’âge de 48 ans. Le Prix Falys couronne, chaque année, le meilleur mémoire réalisé par un étudiant ou une étudiante du master en droit.

Et, parmi les 450 travaux, un seul s’est distingué avec brio, si on entend bien le discours plus qu’élogieux du professeur chargé de remettre cette distinction. Le lauréat est, cette année, Nicolas Mouton, 24 ans, de Sibret. L’intitulé un peu à rallonge de son mémoire est "L’obsolescence prématurée à l’épreuve du droit à la réparabilité européen. Une approche environnementale de l’obsolescence des appareils électriques et électroniques dans l’écoconception et la garantie légale de conformité".

Défendre les citoyens contre l’obsolescence programmée des appareils électroniques

Pour faire court, Nicolas Mouton a épluché l’arsenal juridique européen pour savoir s’il existe des armes pour lutter contre l’obsolescence programmée et pour obliger les constructeurs à créer des objets électriques ou électroniques qui soient réparables.

"Au départ, quand je suis arrivé en Master 1 avec mon idée, je voulais développer mes recherches sur la pollution des appareils électroniques. J’ai eu la chance d’avoir une oreille attentive de la part de mes promoteurs Charles-Hubert Born et Christine Frison à la pointe en droit de l’environnement et en développement durable. Au fil des investigations, mon mémoire s’est orienté vers l’obsolescence des objets que le monde entier utilise tous les jours et surtout, sur l’aspect juridiquede ce phénomène", explique Nicolas Mouton.

À part en droit français où on défend la réparabilité des objets, il n’y a rien. Le mémoire qui pourrait se prolonger sous la forme d’un doctorat, devrait faire autorité. Non seulement il va être publié dans les annales de la Fac de droit, mais de surcroît, il a été déposé auprès de la Commission européenne qui va justement plancher sur le sujet pour voir comment mieux défendre les consommateurs des 27 pays membres.