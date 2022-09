La Semaine de la mobilité transfrontalière lancée depuis Longwy, en Lorraine

Lancé en 2017, le projet qui intègre également une série d’équipements comme les bornes de rechargement pour vélo mises à disposition gratuitement, est en phase terminale. "Tout sera terminé fin 2022", assure Audrey Robert, chargée du projet. Il a nécessité l’engagement de plus de 8300000 € pour le réaliser. L’Europe, via le fonds Feder est intervenue pour 3460000 €, le solde étant réparti entre les communes. "Il implique aussi un changement de mentalité dans les modes de déplacement, le vélo est une alternative efficace et écologique", rappelait Séverine Pierret, la présidente d’Idélux Projets Publics, l’intercommunale coordinatrice du projet lors de l’inauguration de la semaine européenne de la mobilité sur le parvis de la gare de Longwy.

Avant elle, le maire français Jean-Marc Fournel se félicitait d’accueillir cet événement sur un pôle d’échange multimodal qui allie déjà le chemin de fer (SNCF), les arrêts de bus (TGL), le vélo-route et les aires de stationnement pour vélo sans oublier que d’ici peu un park and ride de 600 emplacements destinés aux frontaliers va voir le jour. Il est heureux aussi de dire qu’à Longwy, la mobilité est au cœur des préoccupations et constate qu’avec l’ouverture du réseau ferroviaire entre le terminal Athus et le bassin français, un autre enjeu, important va soulager le trafic sur les axes routiers.

Dans le même sens, Serge de Carli, le président de l’agglomération de Longwy, soulignait l’importance de cette mobilité douce pour réduire la saturation atteinte par le viaduc de la Chiers ou le giratoire du point triple qui comptabilisent chacun 22000 véhicules par jour et la thrombose des axes routiers aux heures de pointe. Cette mobilité douce s’inscrit également dans la lutte contre le réchauffement climatique et fournit également une réponse à la hausse des prix des carburants! "Et si le vélo est une alternative, le covoiturage peut en être une autre", disait-il encore.

Ce projet est une belle réalisation entre trois pays qui ont travaillé efficacement ensemble, convaincu qu’il est encore que "l’attractivité du bassin repose sur des projets communs."

Cette opération de mobilité douce se poursuit à Messancy ce samedi 17 septembre de 10h à 17h sur le parvis de la gare avec animations et ateliers de réparation de vélos.