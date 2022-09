La gamine amoureuse s’est-elle vengée?

Tout a débuté en 2018 quand le papa de la victime déclarée a été expulsé de son domicile. Charitablement, un couple avec deux enfants lui a proposé de les héberger dans leur modeste maison. Le papa pourrait dormir dans le canapé du salon et sa fille se coucherait dans un des deux lits superposés de la chambre des enfants.

Si tout s’est passé correctement dans un premier temps, les choses se sont dégradées petit à petit. Le papa était envahissant avec ses chiens à l’hygiène douteuse, la gamine se collait au père de famille de 36 ans, lui filait des bisous, se lovait contre lui dans le canapé et se présentait comme sa maîtresse. "C’était aussi gênant pour moi que pour ma femme, explique le prévenu. Je ne savais que faire pour qu’elle arrête. J’avais beau lui dire de stopper ce cirque, qu’elle reste correcte, elle revenait toujours à la charge. Visiblement, elle était bleue de moi, c’était fusionnel. Cela faisait sourire son père."

Au minimum, un fameux doute

De guerre lasse, le père et sa fille ont fini par quitter le logement provisoire. La gamine s’est confiée à sa demi-sœur et à une tante et a porté des accusations graves sur son "amoureux"qui l’aurait rejointe plusieurs fois pendant la nuit dans la chambre des enfants pour lui faire l’amour. "Mon client nie farouchement ces allégations mensongères, s’insurge MeDimitri De Coster. Il y a au minimum un fameux doute. Une petite fille, coincée dans un corps de femme, a fantasmé sur un adulte et s’est vengée de ne pas pouvoir arriver à ses fins. La configuration des lieux avec des lits superposés dont le bruit et les secousses n’auraient pas réveillé l’enfant qui dormait au-dessus accentue ce sentiment de doute."

Stéphanie Brand pour le ministère public, a requis dix mois de prison, rappelant que l’expert psychologue a jugé hautement crédible, la déposition de la jeune fille. "C’est vous l’adulte, c’est vous qui auriez dû stopper ce jeu dont vous faites part pour vous défendre", reproche-t-elle.

Le jugement sera rendu le 12 octobre.