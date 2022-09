La capacité de la crèche de Martelange sera portée à 42 enfants

L’échevine Cindy Feller a précisé: "Actuellement une liste d’attente est mise en place car la structure ne permet déjà plus de répondre à toutes les demandes et elles sont nombreuses. Le même problème se pose dans les crèches à proximité. Dans les prochains mois, plusieurs projets d’immeubles à appartements ou de maisons vont se concrétiser."

Comme cela a été épinglé, la crèche est idéalement située, proche d’un grand parking et d’un arrêt de bus.

De plus, le bâtiment est voisin direct de l’accueil extrascolaire, des infrastructures sportives et culturelles, de la maison de santé.

À quelques centaines de mètres seulement se situent les deux établissements scolaires.

Dans le cadre du "Plan Cigogne 21-26"(le prochain n’aura lieu qu’en 2035,) le conseil communal souhaite donc réaliser une extension de la crèche qui porterait alors la capacité d’accueil de 30 à 42 places (dix enfants sont d’ores et déjà sur la liste d’attente).

Un nouveau poste de police

Les bureaux du poste de la police situé à la rue de Radelange viennent d’être vendus. Les conseillers ont marqué leur accord sur la convention de collaboration pour la réalisation d’un nouveau poste de police.

Il sera construit à l’entrée du quartier Saint-Nicolas, le long de la N4. Comme l’a précisé le bourgmestre Daniel Waty : "La commune se chargera de réaliser les marchés, d’assurer la maîtrise d’ouvrage des travaux d’équipement et de construction du bâtiment du financement par emprunt. Un bail emphytéotique de 23 ans finalisera la mise à disposition de cette nouvelle infrastructure. Le montant du canon tiendra compte de l’ensemble des frais déboursés. La commune met à disposition gratuitement le terrain et n’intègre pas le prix du terrain dans le calcul du canon. La convention conclut un paiement anticipé de 30000 € annuel jusqu’à la réception provisoire. Ce montant payé anticipativement sera déduit du canon du bail emphytéotique, prenant cours à la réception provisoire et à la livraison du bâtiment."

Dans le cadre de l’appel à projet "Cœur de village", l’échevin des Travaux Thierry Kenler a expliqué que la cité ardoisière allait proposer l’embellissement de deux places situées à proximité de l’église Saint-Martin mais aussi la réfection de la liaison piétonne qui relie ces deux sites (estimation: 385000 €).

Comme détaillé par l’échevine Cindy Feller, la commune souhaite participer (pour la 3eannée consécutive) au financement d’un nouveau projet pédagogique au sein des deux écoles, axé cette année sur l’accès à la lecture.

L’aide financière sera de maximum 7000 € (par établissement scolaire).