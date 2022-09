Jouée à Bertrix, la pièce «Cocotte-Minute» ou les homes sous pression…

Des actes de maltraitance banalisée

"Plus le récit avance, plus le rythme des deux aides-soignantes en sous-effectif contraste avec la lenteur poétique des résidents de la maison de repos. Insidieusement, parmi l’humour et la tendresse des situations dépeintes, apparaissent des actes de maltraitance banalisée, comme un grincement sourd, de plus en plus présent."Accumulés les uns aux autres, les actes de maltraitance deviennent irréversibles, et la cocotte-minute explose. Selon Séisme ASBL, énoncer un problème n’a que peu d’intérêt, si ce n’est pour proposer en parallèle différentes grilles de lecture ainsi que d’éventuelles pistes de solution. C’est pourquoi le spectacle sera suivi d’un échange avec le public. Avec Alice Mottoul, Benjamin Poignard, Dario Bruno, Élise Henrion, Lauriane Jaouan, Mathilde Collard, Nicolas Vanderstraeten. Un texte et une mise en scène d’Élise Henrion.

Infos et réservations: 061 412300 – info@ccbertrix.be. Âge minimum conseillé, 12 ans.