Il n’y aura pas de 12e édition du Goose Fest

Nous vous en livrons l’intégralité: "Après chaque édition, nous faisons toujours un premier bilan rapide. Au fil des ans, la conclusion était toujours la même, nous n’avons pas grand-chose à nous reprocher sur l’organisation et nous allons essayer de trouver de nouvelles choses pour faire bouger les gens. Chaque année, on se disait: “Allez, ce n’est pas grave, on fera mieux la prochaine fois” et on annonçait la prochaine édition, boosté par les nombreux messages positifs des personnes qui avaient participé à notre festival. La volonté a malheureusement ses limites et le pauvre engouement de cette année a eu raison de nos dernières forces. Alors, c’est le cœur lourd que nous vous annonçons la fin du festival Goose Fest. Un livre rempli d’anecdotes, de bons moments et de souvenirs se ferme. Nous sommes fiers d’avoir pu proposer pendant 11 ans des concerts inédits pour la région. Qui aurait pu deviner, il y a 11 ans, que des groupes et artistes tels que Suarez, Machiavel, Superbus, Boulevard des Airs, Axelle Red, Kid Noize, Saule, Les Innocents, Cats on Trees, Cali,… fouleraient notre scène, nichée au fin fond de la Belgique, au milieu d’un champ. Qui connaissait des groupes tels que BDA, Ykons,… passés par note festival à l’aube de leur carrière et qui se retrouvent de nos jours en haut des affiches des plus gros festivals ? Bref, nous n’avons pas à rougir de notre investissement et de nos efforts pour offrir une belle scène aux groupes locaux et à notre cher public gaumais. Nous pouvons même être fiers de tout ce travail réalisé, encore plus quand on sait que nous sommes tous bénévoles."

De nouveaux projets

Les organisateurs, cependant, ne se retirent pas complètement. Ils envisagent en effet de poursuivre sur une autre voie, d’élaborer de nouveaux projets, comme ils le révèlent dans la seconde partie de leur communiqué: "Cette histoire sera difficile à oublier, c’est certain, mais toutes ces expériences, bonnes ou mauvaises, ont tissé un lien extraordinaire entre les membres fondateurs de ce comité. L’envie d’organiser des choses ensemble reste donc bien présente. Pour nos fidèles partenaires, toujours plus nombreux et pour nos fidèles festivaliers, certes pas aussi nombreux qu’espéré mais toujours présents, nous allons revenir encore plus fort avec d’autres projets plus exclusifs afin de les remercier. Ce n’est donc pas un adieu mais un au revoir. Nous allons certainement commencer une nouvelle histoire et les personnes citées ci-dessus en seront les premiers avertis."