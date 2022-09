La dame, artiste en art monumental, avait décidé de faire don de l’ensemble de ses œuvres à la commune de Neufchâteau, elle qui n’avait aucune descendance. Une centaine d’œuvres picturales léguées et qui vont donc être mises en valeur lors d’une exposition dans l’ancien home de Neufchâteau "Le Clos des Seigneurs".

Un lieu emblématique qui a vu passer de nombreux Chestrolais durant ses longues années d’activité. À travers cette exposition qui reprendra une soixante d’œuvres sur la centaine léguée, les visiteurs pourront découvrir qui était vraiment cette artiste locale.

Les Beaux-Arts puis l’Expo de 1958

Huguette Liégeois était une pure chestrolaise. Elle est née et a vécu toute sa vie du côté de Longlier. Enfant unique, c’est à cinq ans qu’elle approche pour la première fois le monde de l’art grâce à son père. L’artiste fait ses primaires à Neufchâteau et poursuit ses études secondaires à Marche-en-Famenne. Parallèlement, elle poursuit des études de dessin par correspondance avec Paris.

En 1952, elle commence ses études à l’Académie des Beaux-Arts et obtient son premier prix en 1958 avec son œuvre Les Orphelines, inspirée de l’orphelinat de Longlier. La même année, elle est choisie pour représenter la province de Luxembourg à l’Expo 58 de Bruxelles.

Trente ans plus tard, elle obtient la reconnaissance artistique en entrant à l’Académie luxembourgeoise. Entre 2013 et 2015, un cancer frappe l’artiste. Des moments douloureux qu’elle traduira dans ses peintures.

Des ateliers artistiques à découvrir

L’expo est donc à découvrir durant un mois du côté de Neufchâteau. Entièrement gratuite, elle est accessible les week-ends en après-midi et sur rendez-vous en semaine (Contact: 0489/20.18.89). Parallèlement à cette visite, il sera possible de participer à des ateliers créatifs le mercredi après-midi et le samedi matin pour les plus jeunes et en semaine pour les seniors. Sous la houlette d’un professeur d’art, les participants pourront discerner les mille facettes de la peinture comme les couleurs, les formes et les expressions avant de réaliser leurs propres dessins. La participation à cet atelier est payante (8 €/enfant; 10 €/adulte).