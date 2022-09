Arnaud De Lie parraine le défi du parc naturel

Depuis 2000, des dizaines de villes et régions se mobilisent dans toute l’Europe dans le cadre de la Semaine de la mobilité, du 16 au 22 septembre. Tout au long de cette semaine, citoyens, entreprises, travailleurs et administrations sont invités à privilégier les modes de déplacement doux et alternatifs pour leur mobilité au quotidien, mais également pour le transport de leurs marchandises. C’est que les enjeux sont importants: la congestion routière est néfaste à notre qualité de vie, à notre santé, à l’économie, à notre portefeuille et à l’environnement.