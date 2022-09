Virton fait la part belle à la mobilité douce

Le vendredi 16 septembre, une course d’endurance VTT de deux heures à travers les ruelles de Virton sera organisée pour la première fois par le Bike In Gaume et Gaume VTT. Une boucle intense de 2,7 km alliant technique et rapidité avec au programme des escaliers mais aussi des côtes. Les inscriptions (7 € par participant) se dérouleront à 17 heures sur la Grand-Place dans les catégories suivantes: solo, duo, quatre ou plus, tandem ou e-Bike.

Le vélo dans tous ses états

Place à une ambiance plus familiale le samedi dans les rues de Virton. L’occasion de découvrir et tester des moyens de déplacement alternatifs convenant aux petits comme aux grands. Un parcours d’initiation au vélo ainsi qu’un gymkhana (parcours d’obstacles) sur l’esplanade de l’Avenue Bouvier permettra aux enfants à partir de 3 ans de rouler et se tester en toute sécurité et en toute confiance, encadrés par des animateurs (de 13 à 16 heures).

Un skate parc mobile prendra quant à lui place dès 10 heures à la MJ et sera ouvert à tous. Jérôme Depauw, créateur de la MONKEY RIDE ACADEMY, viendra tout droit de Rochefort avec du matériel et des protections pour permettre aux plus curieux de s’initier au skate et à la trottinette.

Après avoir découvert les joies des deux-roues, les visiteurs pourront dénicher un vélo ou revendre leur cycle lors de la grande bourse accessible dès 10 heures sous les Arcades de l’Avenue Bouvier. Cadenas et affichette avec informations sur le vélo sont souhaités pour faciliter les échanges. À quelques pas de là, les propriétaires de bicyclettes pourront également recourir aux services d’Anto Bike pour réaliser un check-up.

Enfin, des circuits et randonnées seront organisés pour les plus sportifs, munis de leurs casques. À commencer par une randonnée souvenir 1914 au départ de l’ancienne école de Gomery, à proximité de l’église avec le Royal Vélo Club (inscription de 13 heures à 14h30). Deux circuits de 31 km (4 €) et 70 km (5 €) seront proposés aux participants. Ces circuits seront gratuits pour les porteurs du Vélo Pass.

Au fil du Ravel, les cyclistes sont invités à parcourir deux boucles: l’une de 21,6 km empruntant pistes cyclables et villages, et l’autre de 21,1 km reliant Virton-Ethe-Ferme de Bar. Toutes les informations sur ces parcours ainsi que sur la mobilité douce en général seront à retrouver au stand du GRACQ (Groupement de Recherche et d’Action des Cyclistes au Quotidien) sur la place Nestor Outer.