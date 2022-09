Un enseignant s’invite chez ses amis mineurs rencontrés en ligne: «il y a eu des échanges à caractère sexuel»

Le jeune homme s’embrouille, cherche ses mots, n’ose pas appeler un chat un chat. "Je ne comprends pas pourquoi j’ai accepté d’autant plus que les photos, par ricochet, ont été envoyées à tout le groupe sans que je m’en rende compte. C’est une connerie. Avec le recul, je ne le referais plus." Par la suite, il a proposé à ses amis de "jeux vidéo"de les rencontrer. "J’ai été chez eux, leurs parents m’ont très bien accueilli. C’est vrai qu’il y a eu des échanges à caractère sexuel, je ne peux que reconnaître les faits."

Tout d’un coup, l’embrouillé semble se libérer

Une fois les faits exposés, le juge interroge le jeune homme sur sa personnalité. Bizarrement, il se libère et parle avec beaucoup plus de facilité, comme si parler de sa problématique lui faisait du bien: "Je suis un hypersensible, reconnaît-il avec des accents de sincérité. Je ne supporte pas d’être rejeté, j’ai toujours l’impression qu’on ne m’apprécie pas. J’ai besoin de me sentir aimé et de pouvoir donner de l’amour aux autres quel que soit leur âge ou leur sexe. Je suis très tactile. Quand, je sens que j’ai de l’affection pour quelqu’un, j’ai envie et besoin d’aller plus loin."

Vu la gravité des faits, vu qu’une autre affaire de mœurs est à l’instruction, le juge Jean-Paul Pavanello, la représentante du ministère public, Stéphanie Brand, et l’avocat de la défense, MeMichel Thiry et même le prévenu qui reconnaît en avoir besoin, ont convenu de l’importance de disposer d’un rapport du centre de santé mentale de Libramont. Le réquisitoire et les plaidoiries auront lieu au début de l’année 2023.