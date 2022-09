Trois centres de vaccination ont ouvert à Libramont, Marche-en-Famenne et Messancy

Les centres de vaccination viennent de rouvrir, que constate-t-on?

Les plannings sont bien remplis sur les trois sites depuis l’ouverture il y a quelques jours. On espère que cet élan va perdurer dans les semaines qui viennent. Pour le moment, il est obligatoire de prendre rendez-vous afin de ne pas surcharger les centres.

Qui doit se faire vacciner?

Il n’y a pas de public cible bien que les personnes à risques soient concernées. Que ce soit pour une 3e, une 4e ou une première dose, tous les citoyens sont les bienvenus. Nous disposons toujours de plages horaires à destination des enfants. Pour eux, deux doses sont suffisantes à l’heure actuelle.

Que répondez-vous à ceux qui estiment que l’immunité est faite et que le vaccin n’est plus utile?

Faire son propre avis sans écouter les spécialistes est très dangereux. Les rappels du vaccin ont tout leur sens. La saison estivale était moins propice à la propagation du virus mais nous rentrons dans une autre saison où les risques d’attraper le virus sont plus importants.

Quelle est la situation Covid actuelle en province de Luxembourg?

Elle est favorable et les taux sont bons. Le virus circule toujours mais il ne donne pas de problème en termes d’hospitalisation. D’où l’importance de vacciner avant une éventuelle vague. Il vaut mieux prévenir, après c’est beaucoup plus compliqué.

Peut-on s’attendre à une augmentation des cas dans les semaines qui viennent?

Oui, sans doute. Il y a la rentrée scolaire tant des plus petits que des plus grands. Le temps plus frais et humide également. Sans oublier que plusieurs activités vont reprendre en intérieur. On peut donc s’attendre à un pic en octobre et novembre.

Est-on prêt au niveau médical si la pandémie reprend ses droits?

Si la population est consciente de la vaccination, oui. Si non, c’est l’engrenage avec une surcharge dans les hôpitaux, des reports de rendez-vous… Mais d’un autre côté, on attend aussi de vraies réformes des hautes instances afin de revaloriser les métiers liés au monde médical. La pénurie d’infirmiers est importante et il faut y remédier au plus vite.

Certaines personnes ont peur de se voir administrer une dose parce qu’elles ont été malades avec une précédente.

C’est variable d’une personne à l’autre. On peut être malade avec la 3e dose et pas avec les précédentes ou le contraire. Il faut retenir que la plupart du temps, les symptômes sont minimes et ne durent pas longtemps.

Outre les trois centres de vaccination, quelles sont les alternatives pour les personnes à mobilité réduite par exemple?

19 pharmacies de la province disposent de doses de vaccin. Les généralistes peuvent se les procurer et vacciner à domicile. Il y a également plusieurs pharmacies qui peuvent directement vacciner sur place.