Nos équipes d’attelage brillent à la Route du Poisson

En ce jeudi, l’épreuve à la voix s’avère particulièrement stressante: chaque formation n’est en effet représentée que par un seul meneur. Ils sont plusieurs centaines à ceinturer la piste, mais il y règne un silence de cathédrale. Seuls, les "hue", "devant", "à gauche", "stop" résonnent au fil des passages ponctués par le verdict d’un jury implacable.

"C’est du costaud, affirme Claudy Lepère. Cela fait des mois que le meneur répète ses gammes avec son cheval. La moindre erreur se paie cash."

Vainqueur de l’épreuve en 1999, le citoyen de Léglise, capitaine de route des Ardennais belges, applaudit la prestation d’Éric Nollevaux. Ce maestro du débardage vient de signer un sans-faute pour les Trait-Union du Bertrigeois Patrick Schoukens.

"C’est, évidemment, une compétition, mais il n’y a pas de rivalité, enchaîne Claudy Lepère. La convivialité reste le mot d’ordre de tous les participants (NDLR: ils sont 1100 pour les 12 équipes). Tous ont conscience de vivre une sacrée aventure dont le but ultime vise la promotion de nos chevaux."

Du poisson pour l’Élysée…

Pendant ce temps, dernier meneur à entrer en scène, Christian Breuskin, tout de blanc vêtu, domine, lui aussi, son sujet à la perfection. Une explosion de joie salue son récital.

L’Ochamptois va-t-il accompagner le Sugnygeois sur la première marche du podium? Eh bien non! Un faux pas à même la ligne d’arrivée lui coûte 200 points de pénalité. Mais qu’importe! "Nous voici les leaders au général, juste devant nos amis de Trait-Union", clame Claudy Lepère.

Dans le camp des vainqueurs, le Tintignolais Christophe Poncelet, entouré de la plupart de ses équipiers – ils sont une soixantaine par team, avec vingt chevaux – en a perdu la voix.

"Du pur bonheur, dit-il. La victoire ne constitue pas la priorité, mais elle fait plaisir car chacun a donné le meilleur de lui-même à l’entraînement."

Aujourd’hui, les équipes se retrouveront pour une épreuve de maniabilité urbaine à Boulogne, avant de s’engager pour un véritable marathon: quelque 300 km à raison de vingt et un relais en vingt-quatre heures pour rallier l’Élysée et livrer le poisson sinon au maître des lieux, du moins à son chef de cuisine. Et peut-être avec une équipe luxembourgeoise sur la plus haute marche?