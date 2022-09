Les 25 ans d’Albert Blues Band à l’Entrepôt à Arlon ce samedi

Dans la discussion, certains sont plus volubiles que d’autres. C’est souvent comme ça dans un groupe. Il y a celui qui parle pour tous, celui qui se marre et raconte des vannes du souvenir, le timide, l’observateur… Vous l’aurez compris, les deux "vétérans", Albert et Denis, tiennent le crachoir. Ils en ont des anecdotes à raconter, les camarades.

Impossible de retranscrire ici près de deux heures de remémoration des souvenirs. Pour la plupart, bons. Ceux de concerts "à géométrie variables", comme ils se plaisent à le souligner.

«With a little help from our families & friends»

Denis Richard développe: "Outre Albert et moi présents depuis le début, le groupe actuel est composé, par ordre d’arrivée, de Coco (François Lamand) à la basse et au chant qui devient le troisième membre à la plus grande longévité dans ABB (12 ans), le métronome Cédric Crélot à la batterie qui, à l’instar des autres membres, est un énorme bosseur et Stéphane Lenoir à la guitare, la force tranquille qui muscle néanmoins le son du groupe avec des riffs bien “hardeux” et qui depuis peu s’est aussi équipé et mué en sonorisateur."Comme le groupe a choisi le thème "With a little help from our families & friends"pour ce 25eanniversaire, il sera accompagné par 10 invités, membres de leur famille respective et des amis.

Festivals mythiques et Gaume chaleureuse

Memento. En 1997, Albert Pemmers alors guitariste et figure de proue de Steel, un des premiers (si pas le premier) groupe de hard rock dans la province de Luxembourg, décide de faire un side-project blues ou plutôt british blues, style musical qu’il affectionne particulièrement. ABB est né. Suivront de folles aventures. Des départs, des arrivées dans le groupe. Des moments forts et des souvenirs imparables. À commencer dans la région des musiciens: "Nous avons vécu des moments forts dans des festivals mythiques, mais surtout des prestations dans des endroits moins bling bling mais parfois bien plus chaleureux. Outre Habay et Bellefontaine où nous jouons à domicile, Châtillon reste l’une de nos destinations privilégiées et appréciées."Et sans doute l’Entrepôt aussi, fidèle complice depuis les débuts du groupe. C’est déjà samedi. Qu’on se le dise.

Il reste des préventes sur le site de l’Entrepôt – www.entrepotarlon.be