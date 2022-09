Françoise Humblet, animatrice, précise: "L’épicerie au village, c’est par définition le commerce de tout le monde. Il y a 36 raisons de pousser la porte de l’épicerie du village! C’est aussi "le"commerce des enfants, celui où ils peuvent se rendre à pied ou à vélo avec leurs petits sous soigneusement comptés. Dans le registre du sucré, vous voyez?" Mais tout a une fin et Denise a aussi remis son commerce, la dernière épicerie du village. Il fallait alors faire quelque chose, mais il faut savoir que les banques ne prêtaient pas à un privé. Il fallait trouver 10000 € pour la reprise, hors location. Nous sommes le 27 avril 2007 quand des bénévoles et le groupe CAGL décident de créer une coopérative pour devenir propriétaire de l’épicerie, mais en réunissant toujours 10000 €. La commune de Meix était solidaire à concurrence du même montant récolté auprès des villageois à raison de 10 € par part. Les 5000 € sont récoltés auprès de 219 coopérateurs. La commune offre les 5000 € manquants et une aide par les points APE. Tout cela mis en place exige des bénévoles pour tenir le commerce à tour de rôle. "Ce n’est pas toujours facile de réunir tous ces bénévoles, mais depuis quinze années, on y arrive", explique l’animatrice Humblet.

L’ASBL Solidairement, 15 ans et l’Épi 10 ans

Ce sont trois anniversaires en un qui ont été fêtés. En marge de l’Épicentre, les problèmes de ravitaillement des produits locaux et artisanaux ne passent pas inaperçus. C’est ainsi qu’une ASBL est créée afin de récolter ces produits et les redistribuer à d’autres petits commerces. Solidairement, c’est aussi une centrale d’achat local de légumes au profit des épiceries et collectivités disponibles 6 jours sur 7.

L’Épi, monnaie locale citoyenne, est devenu la première monnaie de Wallonie qui existe aussi en version électronique. Elle ne veut pas remplacer l’euro. Elle permet d’acheter des biens et des services dans plus de 120 commerces sur le territoire de la Gaume et Lorraine belge. Elle fête ses 10 ans.

Le protocole simplifié, mais chaleureux

Après l’exode de tous les commerces de la commune, le maire Pascal François se dit heureux d’avoir pu garder une épicerie sociale. "C’est tout à l’honneur des bénévoles qui ont retroussé leurs manches. Un bel exemple, Denise, après remise de son commerce, est toujours bénévole, avec toute son expérience, à l’épicentre aux côtés d’Anne-Marie et Hélène de son âge."

Qui aurait parié, il y a quinze ans, sur la renaissance de l’épicerie de Denise? Aujourd’hui c’est une évidence: Meix avec des commerces et en particulier un épicentre c’est mieux que Meix sans.

Mme Humblet: "Réjouissons-nous de voir qu’une initiative, non, plusieurs initiatives, qu’aucune banque n’aurait soutenues, puissent s’installer durablement dans le paysage local. Toutes vos parts de coopérateurs ne vous ont pas apporté de juteux dividendes mais c’étaient des euros bien investis".