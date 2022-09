Le féminin au coeur de "Chrysalide", le spectacle de la libramontoise Sophie Didier

Après avoir bénéficié de deux semaines de résidence au ROx, Sophie et Denis proposeront le fruit de ce premier travail sur plateau. Ce spectacle est une création collective qui allie le théâtre et la danse. Ces disciplines artistiques se complètent et se renforcent pour défendre une double intention: "Lo rsque l’on naît dans une culture, on n’a pas le recul nécessaire pour se dire "ça, ce n’est pas pour moi"et faire des choix conscients. Comment arriver à s’extirper de sa culture pour se réaliser?"

Dans ce spectacle, le public chemine avec sept personnages interprétés par deux comédiens. Le synopsis? Ève revient (avec humour et avec humeur) sur sa vie, les choix qu’elle a faits ou qu’on lui a implicitement imposés, sur son parcours professionnel jalonné d’entraves et de croyances. Elle livre ce dont elle s’éloigne, ce à quoi elle s’accroche pour créer son monde: découvrir ses aspirations, rencontrer ses rêves, se réaliser, être soi… Le parcours d’Ève, mis en scène et en danse, invite les spectateurs à s’interroger sur l’évolution de la condition féminine au cours du siècle dernier, mais également sur le poids de la tradition, de la culture qui peut parfois enfermer dans des choix inconscients et inhibiteurs. Nous savons qu’elle en a l’habitude, Sophie Didier livre beaucoup d’elle-même dans ses créations, tout en finesse et en introspection. À savoir en "avant-propos"que vous vous préparez à un spectacle tour à tour éprouvant, émouvant, tendre et captivant.

Le 17 septembre à 20 h 15. Entrée: 15 euros. Réservations: www.cclibramont.be