Le château de Gouvy suscite des réactions au conseil communal

Fonctionnel?

La bourgmestre Véronique Léonard le concède, le montant est élevé. Notant qu’actuellement seul un audit énergétique a été payé. "La conjoncture actuelle explique un tel montant. Les frais d’étude sont calculés en pourcentage. Le château n’est pas isolé. Il faut en améliorer la consommation énergétique" et d’ajouter: "C’était déjà notre position lors de l’achat: cela allait engendrer des frais." Guy Schmitz (min.) conteste, estimant lui aussi que le château est fonctionnel: "Jamais un privé ne ferait ces investissements. On veut le nec plus ultra" lance-t-il. La mayeure ne voit pas les choses de cette façon. Pour elle, il y a l’appel à projets et les subsides (un peu moins de 500000 €) à la clef. Le dossier devait, en outre, avoir un montant minimum de 300000 € pour être introduit. "Si nous ne profitons pas de cet appel à projets, jamais nous ne ferons ces travaux" résume-t-elle. Position que plusieurs membres du collège défendront également. Unanimité de mise.

Primes aux agriculteurs

Changement dans le domaine des primes aux agriculteurs. Jusqu’ici, il était possible d’obtenir 250 € pour des amendements calcaires, 250 pour le compostage de fumier et le remboursement de 5 analyses de sol ou de fourrage. Suite à une réunion du groupe de travail agriculture, il a été décidé de modifier les choses, comme l’explique l’échevin Raphaël Scheniders: "Maintenant, ce sera 400 € de budget annuel par agriculteur, il choisira son affectation comme bon lui semble." Notons que la taille de haies et les cotisations pour le service de remplacement agricole sont maintenant éligibles à cette prime. Le conseiller Marc Grandjean (min) commente: "je ne peux qu’applaudir. C’est une belle avancée dans la souplesse."