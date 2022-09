Laiterie de Chéoux: le bourgmestre de Rendeux s’en prend à un conseiller

Agent immobilier

"En vacances je reçois un SMS de la laiterie qui m’informe qu’elle a trouvé un acquéreur. Fallait-il renchérir? Ce n’est pas comme ça qu’une administration fonctionne", explique encore le bourgmestre. Il envoie dans la foulée un courrier aux membres du CA de la laiterie pour faire part de la déception de la commune. Il se dit "inquiet pour le site. Car tout est cadenassé. On ne peut pas y faire ce que l’on veut." Il enchaîne: "Qu’un privé vende à un privé, c’est normal. Mais là où je suis déçu, où je ne comprends pas, c’est que l’agent immobilier en charge de ce dossier soit conseiller communal, que cet agent immobilier fasse un tel coup à la commune! Sur le plan déontologique, je me pose des questions."

«Juge et partie»

Le conseiller Dominique Sonet, implicitement visé, réagi: "Cela n’a rien à faire au conseil communal. J’ai fait mon métier. Je suis sorti à chaque fois que l’on parlait de la laiterie." L’échevin Frédéric Onsmonde reprend: "C’est faux! Tu n’es jamais sorti. Et c'est toi qui as demandé où en était le dossier de la laiterie!" Dominique Sonet dit en outre vouloir éviter "un chancre supplémentaire dans la commune". Pour le mayeur, ce chancre va voir le jour maintenant. Alors qu’il veut donner le montant proposé par la commune pour l’achat du bien, Dominique Sonet est interrompu par le conseiller Benoit Tricot (maj.). Ce dernier lui lance: "Il s’agit d’une information. Ce n’est pas comme cela que ça fonctionne. Tu es juge et partie, tu as une double casquette."

Un dossier de dernière minute?

À l’instar de nombreuses communes, Rendeux a décidé d’introduire un dossier dans le cadre de l’appel à projets "Cœur de village". L’échevin Frédéric Onsmonde le présente. Ce dossier vise l’aménagement d’un espace extérieur intergénérationnel et polyvalent avec notamment la construction d’une halle dans le centre de Rendeux. Le conseiller Albert Cornet (min.) est sceptique: "Cela me semble être un projet de dernière minute. Je m’étonne également que certains ministres trouvent 35 millions pour ces projets. Ici, la part communale sera importante. Ces subsides sont un réel endettement. Ce sont les générations futures qui payeront. Cela fait peur."

Sa colistière Carole Raskin enchaîne en notant que le montant du projet a plus que doublé par rapport à la fiche du PCDR qui a servi de base. "Il y a beaucoup plus que dans la fiche PCDR et nous cherchons d’autres moyens de financement pour optimiser ce projet", rétorque le bourgmestre Cédric Lerusse.

Le patro est-il assez aidé?

L’échevine Audrey Carlier présente une demande de subside extraordinaire au profit du patro de Rendeux. Ce subside viserait à l’achat d’une tonnelle. Le montant proposé de 750 € correspond à la moitié de l’investissement. Le conseiller Albert Cornet (min.) verrait bien pour sa part la prise en charge totale du coût: "Ces jeunes font un important investissement humain. Ils doivent déjà trouver de l’argent pour tout! Je suis de l’avis de les aider." Pour l’échevine, cette aide existe: "Nous prenons en charge la totalité des déplacements. Ici, c’est une façon de les responsabiliser", note-t-elle. Le bourgmestre Cédric Lerusse ajoute pour sa part: "Nous avons réaménagé tout leur bâtiment, chaque fois qu’il y a une demande d’aide, nous sommes là. Nous restons à l’écoute du patro pour la suite" et d’ajouter: "Merci pour votre proposition." Unanimité de mise.