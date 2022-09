La ville de Virton primée pour la rénovation de la place Nestor Outer

À cette occasion, une remise de prix a été organisée pour mettre à l’honneur les communes plaçant les pierres wallonnes au cœur de leur politique urbanistique et de développement durable. Virton s’est donc vue distinguée pour l’utilisation de la pierre de Fontenoille dans la restauration de la Grand-Place et du centre urbain. Une belle reconnaissance pour la capitale gaumaise et une récompense partagée avec des villes telles que La Louvière, Stavelot, Waimes, Malmedy, Aywaille, Sprimont, Olne, Verviers, Liège, Vielsalm, Soignies et Anthisnes.