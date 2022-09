Ines Guebs, 17 ans, se fait percuter à vélo par une voiture à Etalle : le conducteur a pris la fuite !

Laissée sur la route

Ines chute lourdement au sol et perd connaissance pendant un instant. Un automobiliste s’est arrêté pour lui porter secours et l’a ramenée à son domicile, situé à 300 mètres du lieu de l’accident. « C’est ma voisine qui m’a emmenée aux urgences à Arlon, car ma maman n’était pas là. À l’hôpital, on m’a fait une prise de sang. Ma tension était très basse, précisément à 8 ! Je suis restée en observation de 16 heures à 21 heures avant de rentrer chez moi », ajoute Ines Guebs. En état de choc, la jeune fille a du mal à se souvenir de l’accident. Elle nous confie avoir eu des trous de mémoire. Cindy Goffin, la mère d’Ines, se rend compte que sa fille a évité le pire. « Son vélo est cassé et son casque est fendu. Elle roule à vélo depuis le mois de mai, à l’époque, elle mettait mal son casque. Je n’ose pas imaginer ce qu’il se serait passé si elle n’avait pas bien attaché son casque », glisse Cindy Goffin.

Des cas similaires

Il y a trois semaines, un autre accident similaire s’est produit dans la traversée de Sainte-Marie-sur-Semois, quelques centaines de mètres où Ines a eu son accident. Cette fois-là, c’est un jeune cycliste de 19 ans qui a été victime d’un accrochage. « Cela a été très vite. J’ai vu la voiture sur ma gauche et directement après, j’étais au sol. Je roulais à 45 km/h et la voiture a tenté de me dépasser juste avant un îlot directionnel. Heureusement, je n’ai eu que quelques égratignures aux jambes et aux bras. D’autres amis ont vécu, aussi, des expériences similaires. Je trouve qu’il y a eu beaucoup d’accidents de ce type, cette année. En tout cas, pour ma part, ça ne me donne plus envie de rouler sur les routes. Je préfère faire du VTT en forêt », nous précise Loris Arnould de Breuvanne (Tintigny). Si Ines est tirée d’affaire, sa maman a porté plainte auprès de la police. Elle aimerait faire passer un message à tous les usagers de la route. « Il faut vraiment dénoncer ces faits, c’est comme cela que l’on pourra avancer. Ces comportements sont inacceptables. Ma fille s’en sort presque indemne, mais elle aurait très bien pu mourir. Je rappelle que son casque a été fendu, cela démontre bien la violence du choc », insiste-t-elle. La famille d’Ines espère, malgré tout, que l’auteur de cet accident se rendra à la police. Ines venait tout juste de se passionner pour le triathlon, elle nous assure ne plus être totalement rassurée de prendre la route dans de telles circonstances. « Les pistes cyclables sont impraticables. Il y a du verre, des grenailles. Nous n’avons pas d’autre choix que de rouler sur la route », commente-t-elle. « Il ne faut pas oublier que les cyclistes font aussi partie de la circulation et certains automobilistes ne font pas assez attention à eux. Un accident est vite arrivé », termine Cindy Goffin.