Hooverphonic envoûte le public du Let The Be Rock de Vielsalm

"Nous sommes à plus de 2000 personnes pour la journée du samedi. Nous étions plus de 1400 la veille. Nous sommes heureux et fiers à la fois de ce succès" explique Alain Durbu, boss du LTBR. Son équipe et lui n’ont pas ménagé leurs efforts pour que ces dix bougies soient soufflées dignement. Ce fut le cas. Ainsi, le site avait connu quelques aménagements qui se sont avérés pertinents. Restait une inconnue de taille, surtout lorsque l’on organise quelque chose en plein air: celle de la météo. Les prévisions n’étaient pas des plus optimistes. Et pourtant, si l’on excepte une véritable drache à l’entame de la seconde journée du festival, les conditions climatiques étaient bonnes. "Là-haut, il y a quelqu’un qui souffle sur les nuages pour nous" notait, vendredi soir, Alain Dubru. Allusion à l’un des membres fondateurs du festival, Thierry Clesse, parti bien trop tôt.

Et en 2023?

"Petit"festival est devenu grand. Le LTBR de Vieslalm s’est imposé au fil du temps comme le rendez-vous de septembre pour les amateurs de rock. Un rendez-vous qui permet à toutes et tous de pleinement profiter des artistes qui se produisent. Les gars du LTBR vont souffler un peu avant de se remettre au travail. Car pour deux jours de festival, ce sont des heures de travail bénévole. Tous déjà regardent devant. Avec leur expérience et leur sens de l’organisation, ils savent que maintenant, ils peuvent frapper à la porte des plus grands groupes. Quelle tête d’affiche en 2023? "Ce ne sera pas facile mais on va essayer de faire aussi bien, voire mieux que lors de ce dixième anniversaire" ponctue Alain Dubru.