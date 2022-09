"Avec le Covid, on a dû arrêter nos activités totalement pendant onze mois, on avait pu reprendre deux fois deux mois seulement, et en été quand les gens vont moins au cinéma", avancent-ils.

Ils n’ont pas changé d’un iota un genre d’affiche qui a toujours séduit tous les publics. Et qu’ils déballent encore et toujours au Cinépointcom, à deux exceptions près, les Midis-Docus au Tiroir des Saveurs, et les séances en audiodescription, proposées en partenariat avec l’ASPH à la salle de spectacle de la MCFA.

"Une des 3 salles du Cinépointcom est exclusivement dédiée aux projections de Cinémarche, 13 dates par semaine, du mardi au dimanche, le cinéma est fermé le lundi", sourient Céline Lespagnard et Guillaume Botton.

Au rang de celles-ci on trouve principalement des créations proposées plusieurs fois, 9 en septembre, avec jusqu’à 10 projections pour Tori et Lokita, le dernier film des Frères Dardenne.

Mais aussi des séances uniques, avec présentation du film, et des événements mensuels: les CinéSéniors et les CinéAnimés, le ciné-club des enfants.

«Le film doit d’abord en valoir la peine»

"Les séances de CinéMarche, comme toutes les autres séances d’ailleurs, sont ouvertes à tout le monde et sans réservation, et au tarif de la salle (8,50 €), hormis les CinéAnimés (enfants: 3 € – adultes: 6 €), CinéSéniors (6 €) et Midis-Docus (5 €, boisson comprise)", précisent les deux réalisateurs d’une affiche de grande qualité: "On privilégie le cinéma belge et européen, et s’il y a une sortie belge, on diffuse en priorité pour celle-ci. On propose tous les films en version originale. Les productions non francophones sont bien sûr sous-titrées. Mais la plupart sont en français, la France étant un des principaux producteurs de films en Europe. Aussi, on programme autre chose que ce qu’un cinéma commercial va proposer. On réfléchit à l’envers. Le film doit d’abord en valoir la peine."

Pour découvrir les films et concocter votre affiche: https ://cinemarche.marche.be