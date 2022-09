Bastogne : une résidence services ouverte dès novembre

Pour s’inspirer, le trio a visité plusieurs résidences services à Habay, Attert, Gouvy et Habay. Avec l’ambition claire "de briser la solitude et de proposer services et animations pour faciliter le vivre ensemble, indique Philippe Maréchal Des gens viendront régulièrement proposer des animations et nous prévoyons une collaboration avec un magasin de jeux de société, qui viendra ici".

Un restaurant ouvert aux personnes extérieures

Le résultat, ce sont 24 appartements à louer, soit à une chambre (55 m2), soit à deux chambres (75m2), tous avec une cuisine équipée et accès PMR, qui s’adressent à toutes les personnes de plus de 60 ans non-médicalisées. "L’idée est de ne plus avoir d’embarras, en dehors de payer le loyer, puisque le nettoyage, l’entretien, l’administratif comme les taxes ou les assurances, etc., tout sera pris en charge, indique Étienne Maréchal. Et deux concierges seront présents 24 h sur 24 pour garantir la sécurité et intervenir si un résident l’appelle via le bouton installé dans chaque appartement."

Un espace de convivialité sera installé à chaque étage, "avec un endroit commun plus grand au sous-sol, précise Philippe Maréchal. Ainsi qu’une salle de reconditionnement physique avec du matériel adapté pour les personnes âgées." L’extérieur a également été travaillé, avec un parc vert d’une cinquantaine d’ares composé d’un étang et de sentiers de promenade. Sans oublier, pour se garer, un parking intérieur et extérieur, avec des bornes de recharge.

Aussi, le bâtiment va abriter un restaurant qui sera accessible également aux personnes externes. "Après nos visites des autres résidences, cela nous a semblé essentiel, pour avoir un lieu de vie et ne pas être cloisonné, souligne Jean-Marc Genin. Cela amène du passage, ce que les gens apprécient."

Les Verts Potagers, résidence agréée par l’AViQ, ont déjà plusieurs appartements réservés. Et il sera possible de les visiter le 2 octobre à l’occasion des portes ouvertes. Et peut-être, pour d’autres, d’y travailler puisque cette initiative va créer 6 à 7 emplois, pour la conciergerie et le restaurant entre autres.