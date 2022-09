La décision de la démission de Cécile Barras fut une grande surprise au sein du groupe. Elle a fait part de ses motivations. C’est un choix personnel qui se doit d’être respecté. Étant la première femme après Cécile suivant les résultats des élections de 2018, notre bourgmestre Mathieu Rossignol m’a convoquée et m’a proposé de reprendre le mandat d’échevine dans le respect de la démocratie et du choix des électeurs. Après réflexion et concertation avec ma famille, j’ai accepté de relever ce défi et de me mettre à la disposition des Bertrigeois et Bertrigeoises de toute l’entité.

Garderez-vous les mêmes attributions que celles dévolues à Cécile Barras?

Parmi les attributions attribuées à Cécile, je garderai l’urbanisme, l’aménagement du territoire, le tourisme, l’informatique, l’EPN (Espace public numérique), le logement et la réhabilitation.

Un petit tour d’horizon sur votre parcours politique au sein de la Ville de Bertrix?

Je suis conseillère communale depuis dix ans suite aux élections de 2012 dans la majorité au sein du groupe Action. Actuellement je suis présidente de la nouvelle ASBL communale «Les Petites Bulles» de l’accueil extrascolaire à l’École Notre-Dame du Rosaire. Je suis également vice-présidente de P.O. libre du Centre Ardenne qui regroupe l’École Notre-Dame du Rosaire, l’Institut Technique Notre-Dame de Bertrix et l’Institut Saint-Joseph de Libramont. Et comme conseillère communale, j’assure également d’autres mandats d’assemblées générales dans différentes ASBL communales.

Quelles seront vos priorités dans l’exercice de ce futur mandat?

Ma première priorité sera d’abord de me plonger dans les dossiers relatifs à mes attributions.

Je souhaite mettre toute mon énergie pour maîtriser les différentes matières avec l’aide du personnel communal et de l’ensemble des membres du collège communal. J’essaierai de travailler dans la continuité et j’espère être à la hauteur des exigences de ma nouvelle future fonction.

Y a-t-il moyen de concilier vie professionnelle et vie privée avec cette nouvelle fonction?

Oui. Je travaille actuellement dans une scierie locale dans laquelle je m’occupe des commandes et de l’exportation. Mon temps de travail à 3/5eest une facilité pour être présente à la Commune et pour être disponible pour tous les Bertrigeois désireux de me rencontrer.

Un souhait à l’aube de cette prise en fonction?

Mon souhait est d’assumer au mieux ma responsabilité dans les différentes fonctions qui me sont attribuées et d’être au service des citoyens avec toute l’équipe dans une dynamique constructive.