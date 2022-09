A Martelange, une superbe plaine de jeux en bois géants

Cette plaine a été créée à proximité des terrains de tennis, elle est très bien sécurisée par de hautes clôtures et le site est placé sous caméras de surveillance. La plaine sera accessible en soirée grâce à un nouvel éclairage LED.

Beaucoup de Martelangeois assistaient samedi à l’inauguration officielle avant que les bambins n’envahissent le site et ne monopolisent avec grand bonheur les jeux. On y trouve neuf jeux différents: un jeu de quilles, puissance 4, jeu de dames, remonte-balle, quarto, les petits chevaux, jeu d’échecs, jeux d’anneaux, labyrinthe.

Le bourgmestre Daniel Waty et l’échevin des Travaux Thierry Kenler ont expliqué en quoi ces jeux étaient uniques dans la province : "Aucune commune ne dispose d’autant de jeux géants et de pareille qualité dans pareil cadre verdoyant!"

Le site a été réalisé par l’entreprise de Marcel et Lionel Schutz (TVB) de Bastogne.

L’échevin Thierry Kenler a expliqué que pour avoir accès à la nouvelle plaine: "On doit, avant d’entrer, scanner un QR code, on reçoit alors un code qui permet d’ouvrir la porte d’entrée du site et les coffres de rangement où se trouvent les pièces spécifiques à chacun des jeux.."

C’est la RCA (Régie Communale Autonome) qui finance et gère le site, régie associé à la commune de Fauvillers représentée ce samedi par l’échevin Geoffrey Chetter.