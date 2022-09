34 jours de télétravail pour les frontaliers belges: légal ou pas?

Le ministre Vincent Van Petegham lui répond: "L’administration fiscale n’a en principe pas le droit d’appliquer un traité non encore entré en vigueur. C’est la raison pour laquelle nous ferons tout notre possible, pour que le nouvel avenant puisse entrer en vigueur dans les meilleurs délais."

«34 jours de télétravail, ce n’est pas légal»

À la question de savoir quand cet avenant sera présenté au Parlement et entrera donc en vigueur, le ministre précise: "Dans les prochains mois."

"Voilà qui a le mérite d’être clair, commente M. Arens. Actuellement, 34 jours de télétravail, ce n’est pas légal. Oui, par le passé, l’administration des Finances a suivi les ordres du Gouvernement et elle a toléré des situations qui n’étaient pas votées par le Parlement. Il est probable qu’elle continue. Mais ce n’est pas légal. Les fonctionnaires sont les premiers à le dire. Devant un tribunal, ce ne sont pas les ordres du Gouvernement qui comptent, c’est le droit. D’autre part notre modèle socio-économique traverse des crises qui le rendent profondément instable. Nous traversons en fait une période historique qui accouchera sans aucun doute de profonds changements. On ne peut plus faire confiance à nos anciens modes de fonctionnement. C’est pourquoi, plus que jamais, le droit est important. Il est notre balise. Notre phare dans la tempête. C’est pourquoi je me permets cette recommandation: ne dépassez pas 24 jours de télétravail par an (hors autorisations Covid) tant que le projet de loi autorisant 34 jours n’est pas passé devant le Parlement."