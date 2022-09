C’est en 2003 que tout a commencé avec la décision de principe de mise en œuvre des zones d’aménagement différé (ZAD). Deux ans plus tard, la procédure est arrêtée à la suite du changement de législation. L’année suivante, le rapport urbanistique et environnemental (RUE) réalisé par le bureau Impact est adopté par le conseil communal. Mais, en 2007, cette décision est annulée à la Région wallonne. Motif invoqué: une densité trop faible. Cinq ans plus tard, ce fameux RUE est enfin adopté à la Région wallonne.

La Société wallonne du Logement (SWL) et la Commune de Libramont-Chevigny possèdent à elles deux, tout le foncier de ce territoire de 30 ha à plus ou moins parts égales. La Commune est propriétaire en effet de 13 hectares et 69 centiares. La SWL possède une surface de 15 ha et 4 ares. Un permis d’urbanisation a été octroyé le 6 décembre 2016.

Aujourd’hui, Ville et SWL veulent vendre leurs terrains. Des investisseurs se sont manifestés au début de 2022.

Avis aux amateurs: 36 euros le mètre carré

Le comité d’acquisition a fixé le prix au mètre carré à 36 euros. C’est une base.

Cela signifie que la Commune de Libramont empochera a minima, la somme de 4930164 € et la SWL quant à elle touchera 5414580 €.

Les investisseurs ne pourront pas y faire n’importe quoi.

Cette zone du Serpont devra accueillir une maison de retraite et 50 lofts, résidences services, qui devront être conformes aux exigences de l’AVIQ, mais aussi 300 logements dans les dix ans à venir.

Rappelons qu’en 2011, le conseil communal de l’époque avait prévu de construire 275 maisons et 245 appartements. Tout cela en un phasage en sept étapes. La première apportant 95 nouvelles maisons et 130 appartements.

Nous reviendrons bientôt plus en détail sur cette vente.