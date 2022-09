Damien Ducobu, vous avez un parcours très riche fait de rencontres et de voyages. Expliquez-nous.

J’ai 43 ans, je suis originaire de Gedinne mais j’ai vécu à Toulouse, en Grèce, à Paris grâce à des rencontres professionnelles. Je suis allé 25 fois en Chine, au Portugal, en Pologne à la rencontre d’artisans. Depuis un peu plus de 6 ans, je vis en Gaume, à Saint-Léger, avec mon épouse parisienne. Ma vie n’est faite que de travail passionné, de rencontres avec des gens qui m’ont appris. La mode est venue petit à petit.

Vous êtes autodidacte. Comment votre travail a-t-il évolué?

Je suis passé de décorateur scénographe, à la réalisation d’accessoires pour la costumière, à faire des costumes pour les costumiers, puis à devenir moi-même le costumier de compagnies de théâtre, de danse, de cirque. Au fur et à mesure des costumes, je suis passé aux vêtements. Quand j’ai commencé à façonner le vêtement de mes mains, j’ai vraiment compris que c’était ça que je devais apprendre. C’est par là que ça s’est passé. Aujourd’hui je suis styliste indépendant.

C’est votre première participation au défilé de la Lux Fashion Week. La première fois que vous allez exposer vos propres créations?

C’est une chance de pouvoir intégrer l’équipe de créateurs. J’ai répondu à un appel et défendu mon projet, alors que j’évolue dans un monde parallèle. Moi, mon talent, c’est d’avoir des idées et de les dessiner. C’est pour cela qu’on me sollicite. Mais pour la Lux Fashion Week, je vais habiller mes mannequins de mes propres créations.

Que pourra-t-on voir sur le catwalk?

Je propose ma collection de sacs à main mixtes en cuir que je dessine mais ne fabrique pas. Et mes chandails non architecturés en mohair que je fais tricoter. J’ai imaginé la manière dont mes mannequins seront habillés lors du défilé pour mettre en valeur mes sacs et mes gilets. Je vais créer de mes mains ce qu’ils vont porter. Ce sera la surprise, je ne veux rien dévoiler avant le défilé.

Qu’attendez-vous de cette expérience?

On verra si ce que j’ai fabriqué de mes mains va me dépasser ou pas. Il y a peut-être des gens qui vont préférer ce que le mannequin porte, aux accessoires. On verra si les astres sont si bien alignés que cela. J’y vais sans stress parce que j’évolue dans le milieu depuis 25 ans et que j’ai une certaine expérience du monde de la mode.

