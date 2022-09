De nouvelles possibilités de mobilité douce transfrontalière

Lancé en janvier 2017, il arrive à terme fin de cette année. Il consiste à créer un itinéraire doux majoritairement en site propre reliant les noyaux d’habitation et les gares frontalières de l’agglomération des Trois Frontières (Messancy, Athus, Pétange, Longwy, Lamadelaine et Rodange), mais aussi l’aménagement de trois tronçons de pistes cyclables continues et sécurisées. Elles sont partiellement opérationnelles entre Messancy-Athus-Rodange, Pétange-Rodange et Saulnes-Longwy-Longlaville-Rodange. Enfin, la création de parkings vélos sécurisés et des bornes de chargement pour vélos électriques mis gratuitement à disposition des usagers dans les différentes gares belges et françaises desservies par le nouvel itinéraire constitue le troisième axe.

Ces solutions représenteront une alternative efficace et écologique à la voiture individuelle pour délier l’engorgement systématique du réseau routier aux heures de pointe.

Ce projet évalué à 8338087 € bénéficie d’un subside Feder de 3468864 € (40,71%).

Dans le cadre du lancement de la Semaine européenne de la mobilité (du 16 au 22 septembre), les Communes avec Idélux Projets Publics, partenaire de la mise en œuvre, proposent une série d’animations sur plusieurs sites. Ainsi le lancement officiel se déroulera à la gare de Longwy: le vendredi 16 septembre à 11h en présence d’élus et partenaires du projet puis de 15h à 18h sur le parking derrière la gare avec des animations sur la mobilité et distribution du programme et de goodies aux usagers.

Le lendemain, le samedi 17 septembre, de 10h à 17h sur le parvis de la gare de Messancy, des animations et ateliers de réparation de vélos sont programmés. Ce même samedi, de 14 à 18h, il sera possible de visiter le nouveau Park and Ride (P + R) de Rodange.

Le dimanche 18 septembre, de 10h à 17h c’est à Longwy-bas que rendez-vous est fixé pour découvrir des parcours sentiers cyclo de l’agglomération du Grand Longwy reliant la gare de Longwy-bas à Saulnes à travers une balade gourmande tandis qu’à Longwy-haut, le mercredi 21 septembre, de 14h à 17h, aura lieu l’inauguration des vélos libre service organisés par le Smitral, place Darche ave essais gratuits.

Enfin, le jeudi 22 septembre en après-midi, ateliers de prévention routière dans une école primaire d’Aubange.

Les citoyens sont évidemment invités à participer à ces journées.