Spectacle de poésie, décentralisé à Fratin

Le samedi 16 septembre à 20h, un spectacle poético-électronique Brûler-Danser sera offert. Porté par un duo inédit, Lisette Lombé et Cloé du Trèfle, il fera voyager le public au pays de la nuit et de la poésie performée, où le slam et la musique électronique se rencontrent. Le dimanche 17 septembre à 15h, présenté par le collectif 'Les Alices', le spectacle Sur le chemin, j’ai ramassé des cailloux consiste en un rituel d’écoute où, en famille à partir de 4 ans, assis en cercle autour du feu, quelqu’un se propose d’être à l’écoute de l’instant présent. Réservations obligatoires vu le nombre de places limitées.