Six maisons superbement fleuries

Le 6 août dernier s’est déroulé le concours des maisons fleuries du cercle horticole d’Etalle. Pour ce concours, le jury extérieur était composé de Françoise Toussaint, du Cercle horticole de Rouvroy et membre de la Fédération Provinciale d’Horticulture du Luxembourg, Céline Grulet, de Tremblois-les-Carignan, et de François Rongvaux, du cercle horticole de Musson. La classification a été effectuée en tenant compte de la situation réelle des façades et abords dont voici les résultats :