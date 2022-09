L’équipe du Centre d’art contemporain du Luxembourg belge sera présente sur le parcours des 12 et des 20 km pour montrer que le site de Montauban recèle des véritables pépites en matière d’art contemporain, d’histoire et de nature. À Montauban, vous pouvez revisiter l’histoire de Gaume, à travers ses forges, ses étangs, sa moissonneuse des Trévires, son musée lapidaire.

Des animations musicales sont également prévues tout au long du parcours.

Rentré au centre, boissons et restauration seront à disposition, à des prix accessibles.

Une cotisation de 9 €

Le club de la Godasse gaumaise compte plus de 200 membres actifs, en règle d’une cotisation de 9 € par an par affilié(e). Chaque affilié est assuré pour toutes les marches qu’il effectue dans l’année, annoncées dans les calendriers FFBMP, FBSP, Adeps ou IVV, en semaine ou durant le week-end. L’affiliation donne droit à de nombreuses réductions sur les activités organisées par le club comme les voyages en car, les repas et des achats chez les sponsors. Un séjour d’une semaine est organisé annuellement par le club, ainsi que des sorties en car d’une journée. Cotisation gratuite pour tous les enfants de moins de 12 ans.

La Godasse gaumaise: Nicole Lahure, 0497 93 26 69; Georges Vilmus, 0479 81 96 24 – https ://godassegaumaise.be