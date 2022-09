Manhay : quatre couples et 220 ans de mariage mis à l’honneur

Germaine et André

C’est en 1962 qu’André Pirothon et Germaine Fagnant ont célébré leur mariage. Lui est né à Harre, où le couple habite toujours, elle à Mormont. Germaine exploitera une épicerie et effectuera des "tournées"en camionnette pour vendre ses produits dans la région. André, pour sa part, a débuté comme bûcheron avant de devenir exploitant forestier et marchand de bois. Germaine et André ont eu 4 enfants. Ils ont aujourd’hui 11 petits-enfants, 18 arrières petits-enfants, et bientôt un 19e.

Claude et Albert

Si Albert Esters et Claude Minette habitent sont citoyens de Harre, village qu’ils ont découvert dans les années 1970, ils sont originaires de la région liégeoise. C’est à Montégnée, en 1962, qu’ils ont uni leurs destinées. Deux filles sont venues enrichir leur union. Aujourd’hui, l’album familial est complété par 6 petits-enfants et 11 arrière-petits-enfants. Claude travaillera comme institutrice alors que son époux, lui, exercera toute sa carrière comme carrossier.

Anne-Marie et Jean

C’est en tant que gendarme, en 1975, que Jean Leclere découvre Manhay. Trois ans après avoir épousé Anne-Marie Dandrifosse. Elle exercera les métiers de coiffeuse, technicienne de surface et de femme au foyer, se chargeant de l’éducation des 2 enfants du couple. Trois petits-enfants font aujourd’hui partie de la famille. Le couple, établi à Grandmenil, a été très actif dans le monde associatif et sportif de Manhay.

Christiane et Gaston

C’est à Odeigne que Gaston Lenain et Christiane Norga profitent de leur retraite. Une retraite qui a été synonyme d’installation dans la commune de Manhay après près de 40 ans d’activités commerciales à Verviers. Rapidement, le couple, qui s’est uni en 1972, a été très actif dans la vie du village. Christiane et Gaston ont eu 2 filles, qui leur ont donné 3 petits-enfants