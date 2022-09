La place de la Foire de Neufchâteau, futur amphithéâtre de verdure au Coeur du village

Autre parking à deux étages visé par le leader de la minorité: la place de la Foire. "Il faut se dépêcher d’être candidat et de déposer un dossier de parkings là aussi, pour être dans les temps", presse-t-il.

La place de la Foire retenue, mais dans la version étudiée par la majorité

Le bourgmestre François Huberty répond qu’il n’a pas attendu les propositions de M. Evrard: "Nous allons bien rentrer un projet dans le cadre de cet appel du ministre et nous sommes dans les temps". Il rappelle les termes du cahier des charges de cette opération Cœur de village de la Région wallonne, un cahier des charges auquel les propositions de M. Evrard, dit-il, ne répondent pas: "On ne peut introduire qu’un seul projet. Nous, nous avons retenu l’aménagement de la place de la Foire en parkings, mais aussi, comme exigé, en un lieu de convivialité, un espace public polyvalent et durable. L’idée de M. Evrard est tout sauf ça. Polyvalence, cela signifie qu’on doit utiliser l’espace public à diverses choses et pas qu’à du parking. On doit végétaliser, avoir un sol drainant et pas étanche, etc. La place de la Foire est en triangle, c’est donc très compliqué de la transformer en un seul parking. Le relief ne s’y prête pas non plus. Il convient de reléguer les parkings au second plan, en périphérie de cette place dont le centre sera un bel espace arboré en forme d’amphithéâtre et gradins qui invite à la détente et au développement d’événements à cet endroit" (voir cliché ci-dessus), détaille encore M. Huberty.

Il ajoute que "les parkings Saint-Roch et de l’Église devront être revus et restructurés, dans le cadre du futur plan de la mobilité qu’on va lancer."

Concernant le site de la maison Bourgeois, la majorité a un projet en cours d’élaborationavec des surfaces commerciales, places de parking, et moins de logements que les 30 suggérés par la minorité. "De plus, le site de la maison bourgeois est pollué et il y a au moins 2500 m3de terres à déblayer, ce qui fait environ 250000 €!" conclut le bourgmestre.

La candidature de la place de la Foire est votée à l’unanimité.

Camion porteur et balayeuse

On achètera un camion porteur avec balayeuse pour le service communal de la voirie (321765 € TVA comprise).

25 portes coupe-feu

On achètera 25 portes coupe-feu pour remplacer celles qui ne répondent plus aux normes dans les bâtiments communaux. Coût: 15000 €.

Pas de baignade au lac depuis le 24 juillet

La baignade au lac est interdite depuis le 24 juillet. De mai à fin août, le SPW a réalisé 15 analyses jugées bonnes, deux moyennes et deux mauvaises (après de fortes pluies). La Ville a sollicité un labo indépendant pour faire des analyses complémentaires sur la présence de virus, bactéries et parasites. Un comité de pilotage est en cours de constitution (budget de 15000 € prévu).