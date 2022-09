La nageuse Florine Gaspard remporte le mérite sportif

La jeune Chambre de Bastogne et la commune ont profité du week-end festival au centre sportif lors de la "Bougeotte grandeur nature"pour décerner les différents prix sportifs. Le week-end a permis de découvrir tous les sports pratiqués dans les centres sportifs, dans ses abords et au club de tir. Sans grande surprise, c’est la nageuse Florine Gaspard qui a décroché le titre dans la catégorie individuelle. Affiliée à présent au célèbre club de Marseille, la sportive de 20 ans a multiplié les exploits durant cette saison avec encore une finale au dernier championnat d’Europe. "Maman avait peur de l’eau et c’est pour cela qu’elle nous a emmenés à la piscine, se souvient-elle. Cela m’a directement plu et, rapidement, j’ai voulu aller plus loin dans mon sport." Et la nageuse à l’ambition d’être présente aux futurs Jeux olympiques à Paris. Dans la catégorie collective, ce sont les exploits des gymnastes du club de Wardin qui ont retenu, à nouveau, l’attention du jury. Le club, créé en 1980, accueille actuellement quelque 480 membres. Il a multiplié les bons résultats aux championnats de Belgique et cherche à présent des entraîneurs de qualité pour répondre à l’attente des groupes qui ne cessent de s’étoffer. Le mérite sportif fair-play a été attribué à Thierry Fosseprez (Basket). Successivement joueur, entraîneur, il est aussi arbitre depuis 42 ans dont 10 ans à l’échelon national. Un exemple de dévouement pour son sport. Enfin, le coup de cœur a été décerné à Francis Dislaire. Directeur du centre sportif durant 36 ans, il a vu passer plus de 3,5 millions de nageurs dans la piscine et des centaines de milliers également dans les différentes salles du centre sportif qu’il a incarné depuis son ouverture. Il vientde passer le relais. Un centre sportif qui ne manque pas de projet car la Commune devrait rénover le toit et y apposer quelque 600 panneaux solaires. Pour réduire les coûts et donc permettre des investissements ailleurs pour soutenir les sportifs de la commune et de la région.