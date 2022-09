Arrive à grande vitesse une camionnette d’une entreprise. Les policiers interpellent le conducteur, lui demandent ses papiers et veulent le soumettre à un test d’alcoolémie car ils sentent une odeur caractéristique d’alcool dans le véhicule.

Les policiers vont mettre au moins une demi-heure pour que l’individu daigne souffler dans l’éthylotest.

"Mais l’incident se prolonge. Il refuse de remettre son permis de conduire et ses documents puis menace un policier en lui lançant “Si tu ne me rends pas mon permis, je te bute!” Les policiers appellent des renforts et dans le combi, le prévenu frappe deux policiers et leur crache au visage! Il fait semblant de tomber dans les pommes. On finira par le mettre en cellule. Et à 1 h 30 du matin, il faudra encore faire appel au médecin", relate dans le détail MeFrédéric Gavroy, partie civile pour la zone de police de Gaume et deux de ses policiers qui ne réclament, à ce stade du procès, qu’un euro à titre provisionnel.

«La police me cherche des ennuis constamment»

Parole à la défense.

Le prévenu se défend plutôt maladroitement en affirmant devant le tribunal ce lundi matin: "La police de Gaume me cherche toujours des ennuis, même quand je suis à jeun."

Le juge Nazé lui rétorque aussitôt que ce n’est sûrement pas la bonne attitude à adopter à l’égard des policiers, chargés du maintien de l’ordre.

Le problème est que le conducteur, chef d’équipe pour sa PME, est très bien coté à son travail, mais a tendance à consommer de l’alcool après journée et roule parfois dans cet état avec son véhicule professionnel.

Alors que M. Rosart, pour le parquet, réclame 1 an de prison, 600 € d’amende et une déchéance du droit de conduire pendant 3 mois, MeMégane Weyders, pour la défense, demande un sursis probatoire, devant gérer le problème de la violence et de l’alcool. "Il reconnaît s’être débattu, mais a donné un coup de genou à un seul inspecteur."

Jugement le 10 octobre.