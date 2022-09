Il avait toujours un mot d’empathie et beaucoup d’égards pour ses interlocuteurs. Il se servait de sa bonhomie jusqu’à en jouer exagérément. Mais cela a contribué à son impressionnante carrière.

Jean Bock, un dinosaure du parti libéral est décédé dimanche.

Il était né à Bovigny (Gouvy) en 1931. Âgé de 91 ans, il a connu toute l’évolution du parti libéral depuis le PLP jusqu’au MR d’aujourd’hui en passant par le PRL. Il a d’ailleurs été vice-président du PLP et du PRL.

Instituteur de formation

Jean Bock était instituteur de formation. Il avait gardé de son premier métier qu’il avait exercé au Congo une faculté didactique, un parler authentique qui touchait les gens. Devenu conseiller provincial en 1965, il entrait alors pleinement dans la vie politique, siégeant au conseil provincial jusqu’en 1981. Il en devint une première fois député permanent (député provincial, dirait-on aujourd’hui) de 68 à 71.

Il fut chef de cabinet adjoint de Willy De Clercq qui était alors vice-Premier ministre et ministre des Finances (1972-1974). Il redevint député permanent (1974-1981), avec le tourisme comme portefeuille principal.

Une carrière nationale également

Vice-président du PLP wallon (1973-1977) puis du PRLW (1977-1979) et du PRL (1979-1981), secrétaire politique adjoint du PRL (1981-1995), Jean Bock quitte le niveau provincial en 1981, pour être coopté au sénat (1981-1985), avant d’être régulièrement choisi comme sénateur provincial du Luxembourg (1985-1987, 1987-1991, 1992-1995), statut qui ne lui permet pas de siéger au parlement wallon. Lors du scrutin de 1995, il est élu à la fois directement au sénat et au Parlement wallon, mais préfère rester à la Haute Assemblée (1995-1999). Secrétaire du Sénat (1988-1991), questeur (1992-1999), il est aussi le président du collège des questeurs (1995-1999).

En juin 1999, il est à nouveau élu au Parlement wallon où il décide cette fois de représenter effectivement l’arrondissement d’Arlon-Marche-Bastogne (1999-2004).

Bourgmestre de Gouvy pendant plus de 20 ans

Jean Bock fut bourgmestre de Gouvy pendant plus de vingt ans (1983-2004). Sa proximité avec le citoyen, sa convivialité et sa simplicité en faisait un bourgmestre apprécié et populaire.

Il a mis un terme à sa carrière politique en décembre 2006.

Un véritable animal politique

Il laisse le souvenir d’un homme politique avec beaucoup d’entregent, parfois trop, diront certains. Fin renard, tacticien lors des confections de listes, il maîtrisait parfaitement tous les rouages d’une élection. Mais s’il savait se montrer diplomate et bienveillant, il pouvait également se montrer sans pitié pour des rivaux. Il a incontestablement marqué le Luxembourg.