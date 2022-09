Il y a désormais trois indépendants issus de la minorité autour de la table à Neufchâteau

Enfin l’école de Grandvoir

En tout début de séance, le bourgmestre François Huberty a détaillé les deux modifications budgétaires. On a appris que les travaux à l’école de Grandvoir allaient enfin débuter cette semaine pour se terminer en août 2023. Cette modification budgétaire est l’occasion pour le conseiller Evrard (min.) de stigmatiser "le manque de projets de la majorité". Il veut "qu’on fasse des études sur la mobilité". Il constate que l’école d’Hamipré "passe à la trappe". Le mayeur répond "qu’il faut être patient car de gros dossiers arrivent. Ils sont en cours d’étude. Vous en verrez déjà quelques-uns au prochain conseil, dit-il. "Pour l’école d’Hampiré, rétorque-t-il, le dossier avance bien et est sur les rails et il n’est pas question qu’elle passe à la trappe! On reporte juste son budget à l’an prochain." Au vote sur les modifications budgétaires, la minorité s’abstient. Suite des débats dans le journal de mercredi et sur lavenir.net ce mardi.