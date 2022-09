En province de Luxembourg, on construit plus de maisons en 2022 qu'en 2021

Alors tout roulerait-il dans le meilleur des mondes dans un secteur pour lequel, voici trois semaines, les économistes prévoyaient une croissance de 2%?

Un couvreur doit attendre parfois quatre mois avant de recevoir la fenêtre de toit commandée

"Rastrins valet", aurait pu répondre le boss de la confédé construction Luxembourg – Embuild Luxembourg – (voir ci-contre), à l’approche des fêtes de Wallonie. "Ces projections varient quasi de jour en jour tellement les marchés sont fluctuants, dit-il. "De plus, la trésorerie des entreprises du secteur est fragilisée par l’indexation des salaires. Ce sera de 8 à 9% en 2002 après déjà de belles indexations en 2021, pointe encore M. Cloos. Il attire l’attention sur le fait que le prix des matériaux augmente: "Des patrons ne répercutent pas cette hausse sur la note finale. Pour moi, c’est une erreur. Or, par rapport à 2021, une même construction coûte 10% de plus", précise M. Cloos.

Et il y a pénurie de certains produits. Un couvreur peut attendre parfois quatre mois avant de recevoir sa fenêtre de toit. "C’est compliqué de terminer des chantiers parce qu’une pièce de quincaillerie manque dans tel et tel châssis. Les délais de livraison sont allongés. Toutefois, contrairement à ce que j’ai pu entendre ailleurs en Wallonie, chez nous en Luxembourg, aucun patron ne m’a alerté sur le fait que des matériaux de construction viendraient à manquer", dit encore M. Cloos.

Les carnets sont pleins, assure-t-il: "En 2022, le nombre de mètres carrés construits dans la province sera supérieur à 2021 jugée pourtant année exceptionnelle. Dans cette répartition, on constate qu’on a bâti plus de maisons unifamiliales que d’appartements."

Attention aux avances que les entreprises demandent avant d’entamer les travaux

Autre tendance liée à la crise actuelle: les provisions demandées par les entreprises. Voici un an, quatre sociétés sur dix (42%) demandaient un acompte. Aujourd’hui, ce chiffre est passé à 54%. Dans la plupart des cas, il s’agit d’une avance de 30%, mais de plus en plus de sociétés demandent un acompte de 40%, par rapport à 2021.

"Demander une avance est une pratique courante dans le secteur, généralement de l’ordre de 25 à 30%. Il n’existe pas de cadre juridique, précise François Cloos. Ce n’est ni souhaitable ni approprié. Il est possible de justifier des acomptes de plus de 25 ou 30%, quand l’entrepreneur doit payer l’achat de tous les matériaux. Nous conseillons de ne travailler qu’avec des entrepreneurs de bonne foi, d’éviter les provisions très élevées et de verser ces avances en fonction de l’évolution des travaux."

