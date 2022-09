Des airs de Venise à Arlon, la Gallo-romaine (photos et vidéo)

(La suite de l’article sous la vidéo)

"On vient de la Meuse, on est indépendants, on fait notre costume nous-mêmes, on a fait cinq ou six manifestations cette année, d’autres le font chaque semaine", dit la Française Mélanie.

Les Stockemois Laurent Goerens et son épouse Anita ont réussi un sacré coup en osant à nouveau cette manifestation. On sentait l’organisateur un peu fatigué de régler des petits pépins mais surtout heureux de voir le bonheur partagé. "Aujourd’hui, on positive!"L’ASBL espère recevoir un soutien de la Commune dans le cadre du budget participatif de la ville.

Le couple arlonais est fan, il se rend depuis 15 années au carnaval à Venise. "C’est automatique, nous partons 10 jours à Venise, mais on va aussi à d’autres endroits, comme à Grand-Bigard, Annevoie, Longwy. Lorsqu’on va à Venise, on a cette obligation de changer le costume chaque année."

"C’est magique, les enfants sont impressionnés", dit cette mamie. Sympa, une commerçante a sorti son enceinte pour émettre des airs de Rondo Veneziano: une atmosphère baroque qui ferait presque chercher le Pont des soupirs derrière la colonne gallo-romaine.