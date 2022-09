Benoît, le meilleur imitateur de brame du cerf

Et de deux! Après avoir remporté l’épreuve l’an dernier juste devant son fils, Benoît Fasbender a remis ça! Il a de nouveau été élu meilleur imitateur de brame du cerf de Belgique ce samedi après-midi à Saint-Hubert. Un honneur pour ce citoyen d’Etalle qui représentera donc notre pays au prochain championnat européen de mai en République tchèque. À cette occasion, il sera accompagné de son fils Baptiste et de Liam Guyaux, de Porcheresse. Les deux adolescents ont respectivement terminé à la deuxième et troisième place du concours ce samedi. « Je suis bien évidemment très content de remporter cette première place devant mon fils Baptiste et Liam, un ami de la famille, explique Benoît Fasbender. Depuis l’an dernier, ils me talonnent de près mais ils n’ont pas encore réussi à me dépasser cette année (rires). Pourtant, aux moments de la proclamation des résultats, j’étais persuadé que Baptiste avait gagné. » Malgré la famille, l’esprit de compétition était bien présent, en démontre le cri de joie du paternel à l’issue des résultats. « Ça reste un concours, on est pris par le jeu poursuit le gagnant. Je vais tenter de garder cette première place le plus longtemps possible. Ça va pousser les jeunes comme Baptiste et Liam à se surpasser lors des prochaines épreuves. » Pourtant, en mai, c’est bien en équipe qu’ils devront aller au championnat européen. « La Belgique a un niveau moyen, les Hongrois sont les plus costauds dans ce domaine », termine Benoît Fasbender.