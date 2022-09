Moi-même, je fais partie du service de formation de la CSC. C’est réaffirmer une tradition de combats sociaux qui ont permis depuis 130 ans d’obtenir des choses auxquelles on est habitué, comme si c’était normal, mais tout à fait essentiel comme la sécurité sociale, des services publics solides. Des choses qui ont tendance à être remises en question de plus en plus. S’inscrire dans cette tradition de combat pour plus de progrès social, fournir un cadre pour que les nouveaux besoins puissent se construire.

Parfois les syndicats sont perçus comme un frein aux mutations, une forme de résistance au système, la peur de la perte d’acquis?

Si on résiste au démantèlement des droits sociaux, des services publics à la faveur d’un système qui fonctionnerait principalement sur base de la logique de marché, alors effectivement les syndicats doivent résister. Il y a par exemple la question de la prise en compte de ces travailleurs atypiques, ces travailleurs de plateformes de livraisons, c’est finalement les syndicats qui essayent de développer de nouvelles pratiques.

Le mot crise est dans toutes les bouches. Pessimiste pour le modèle social, ne va-t-il pas exploser?

Il y a matière à réflexion sur ce que devient la crise quand celle-ci semble ne jamais passer. On est dans une situation de crises chroniques où l’on passe d’une crise à l’autre, sanitaire, économique, militaire, écologique. Il se peut que ce terme de crise ne soit plus pertinent. On peut faire appel à la philosophie sur ce thème complexe. Étymologiquement, «crisis», c’est le moment où quelque chose se décide. Il se peut qu’on soit dans une époque de choix fondamentaux pour la société, pour les syndicats, les partis politiques, la société civile. Et la crise peut aussi ne pas aller dans le bon sens, le renforcement des inégalités, des formes d’exclusions.

Je ne sais pas vers où on va, mais la crise, c’est le moment où des décisions fondamentales doivent être prises. J’ai l’impression, avec la crise sanitaire, qu’on est entré dans une période de dépression généralisée. C’est une vraie question politique de savoir comment on transforme la société à partir d’une situation de dépression généralisée.

L’économiste Bruno Colmant invite l’État à reprendre la main concernant certaines initiatives économiques, vous partagez?

Tout à fait, on l’a vu avec la crise sanitaire, combien il est important d’avoir un État fort, qui investit dans ses services publics. On ne se tourne vers l’État que quand les choses vont mal, on ne fait appel à l’État que pour sauver le capitalisme lui-même. Il faudrait un renforcement de façon générale, pour ne pas réagir seulement dans l’urgence. Beaucoup sont favorables à investir dans les transports publics et dans les biens collectifs, la question est de savoir comment on finance cela.