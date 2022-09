Paris 2024 en ligne de mire depuis le centre Adeps de Neufchâteau

La journée était en principe scindée en deux parties. Les participants devaient vivre une expérience de vol-à-voile. "Nous avions prévu trois avions remorqueurs et quinze planeurs pour plus de soixante vols", soupire Manu Litt, le chef pilote qui a participé à plusieurs reprises à divers championnats du monde. "C’est vraiment dommage car cela aurait été une expérience fabuleuse pour ceux qui s’y seraient lancés. Un tel trafic dans le ciel ardennais aurait été exceptionnel.

Prendre place dans un planeur, dans un silence qui n’est contrarié que par le bruit du vent, avec une vue à 180°, en sachant que seuls les effets de la nature portent et guident l’avion, c’est une sensation unique."

Mais la météo exécrable de ce vendredi en a décidé autrement. Les vols ont été annulés pour d’évidentes raisons de sécurité.

La centaine de sportifs, entraîneurs et arbitres présents a pu malgré tout expérimenter des sensations fortes en passant la matinée à l’Euro Space Center de Transinne.

Roger Lespagnard à l’honneur

La Fédération Wallonie-Bruxelles a mis l’accent sur cet objectif qui trotte dans la tête des sportifs de haut niveau, celui de se qualifier et de briller aux Jeux Olympiques de Paris. "Il reste moins de deux ans pour réaliser vos objectifs, souligne la ministre des Sports. Pour vous 2024, c’est demain!" Valérie Glatigny s’est aussi félicitée d’avoir pérennisé un budget supplémentaire de 1,5 million pour accorder un statut de sportif de haut niveau à plusieurs nouveaux athlètes. "Toute notre politique du haut niveau s’inscrit dans une approche humaine, insiste-t-elle. Nous proposons de véritables projets de vie, en prévoyant les arrêts de carrière pour blessures ou autres raisons, ou le retour vers les études. La vie d’un sportif ne s’arrête pas à la fin de sa carrière. Nous les encadrons en ce sens."

Deux entraîneurs d’athlétisme de haut niveau ont été particulièrement mis à l’honneur pour la longévité de leur carrière. Roger Lespagnard, qui a participé aux Olympiades de Mexico, Munich et Montréal, aujourd’hui âgé de 75 ans et mentor de Nafissatou Thiam, a aussi travaillé dans les cabinets ministériels. "Pour le haut niveau, tout passe par la détection, souffle-t-il. On avait essayé avec le ministre Jean-Pierre Grafé sans trop réussir. Il faut persévérer dans ce domaine."

À ses côtés, André Mahy, 78 ans, l’entraîneur d’Eliott Crestan, est frais comme un gardon quand il parle de sa passion.