L’œuvre de Marie José Semes persiste

Bernard Manchel, le président du conseil d’administration a évoqué le contexte: "E n 2003, sur demande de sœur Marie-Claire, elle réalise un tableau intitulé “Le cœur de La Petite Plante”, qu’elle offre à l’association lors de l’arrivée dans nos nouveaux locaux, à la rue de Palgé. Depuis, deux autres œuvres ornent les murs de la maison."L’engagement de l’artiste qui a exposé partout dans la province et à l’extérieur avec des prix obtenus jusqu’en Allemagne et au Japon, s’est aussi manifesté à travers l’animation d’ateliers aquarelles avec les Résidents. "Ce travail respectueux à quatre mains met en avant les potentialités et le talent des personnes polyhandicapées". Une activité qui correspond parfaitement au climat familial initié par la fondatrice, sœur Marie-Claire et où chacun est reconnu et respecté dans sa différence, tel que traduit dans la charte de "La Petite Plante".

Un autre artiste avec lequel elle a travaillé, Roland Palmers avait tenu à témoigner: "C’est une personne intense, sensible, engagée, colorée mais discrète comme le personnage et je suis très fier d’être parmi vous et d’avoir pu contribuer un tant soit peu à l’expansion qu’elle a eue et au travail de qualité qu’elle a pu vous faire valoir".

"Marie-Josée Semes, c’était d’abord une artiste de talent", affirme Nathalie Heyard. Dans ses aquarelles la nature, l’eau, les fleurs constituent des thèmes récurrents de son travail artistique. Elle met ainsi en valeur le charme tout particulier de nos villages gaumais, se révélant une formidable ambassadrice de notre territoire. Couleurs chatoyantes, paysages bucoliques, voire oniriques, voilà ce qui caractérise son œuvre. Marie-Josée Semes, c’était aussi – et peut-être avant tout – une artiste généreuse. Son engagement en faveur de “La Petite Plante” est évidemment de notoriété publique".

Le week-end hommage a été très riche, tant au niveau des rencontres, que de la reconnaissance du travail de l’artiste où talent, créativité, abondance, qualité et diversité des techniques ont été mis en évidence. Un week-end qui a aussi permis de remettre un chèque d’un montant de 15000 euros à "La Petite Plante".