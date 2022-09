Electrochoc au cinéma Plaza à Hotton en présence de Luc Dardenne

Ça y est, on a pu caser tout le monde. On peut lancer le film. Le sujet est grave et l’issue fatale. La dernière image fait place à l’écran noir et à un silence de plomb. Quelques secondes suspendues, que vient interrompre le défilé du générique en musique. Clap de fin, la salle applaudit. Une salle encore un peu sous le coup de l’émotion qui accueille Luc Dardenne venu répondre aux éventuelles questions.

Pour Valérie Jacquart, "ce film a été un vrai électrochoc et le débat n’a pas été forcément facile à lancer à chaud, il fallait digérer et le propos était sensible."

Il y a d’abord eu des questions pour lesquelles on aurait peut-être voulu des réponses rassurantes: "Cette histoire est-elle basée sur des faits réels? Les acteurs sont-ils des mineurs demandeurs d’asile?" L’occasion pour le réalisateur d’expliquer que le scénario est un mélange de réalité et de fiction et qu’ils ont au préalable très bien étudié la question, avec la police, les services de l’immigration. Les disparitions de mineurs non accompagnés sont fréquentes et pour plein de raisons différentes. Au tableau des problématiques liées à la migration de ces enfants non accompagnés, viennent s’ajouter des pathologies liées notamment à l’anxiété et aux conditions très difficiles dans lesquelles vivent ces enfants. Dans le film, les deux frères ont voulu mettre en avant l’importance du lien, de l’amitié. La fin est bouleversante et quelques spectateurs laissent couler leurs larmes. Luc Dardenne explique: "Il fallait mourir pour ne pas mourir et pour réveiller un sentiment de révolte chez le spectateur. Parce que ça ne devrait juste pas arriver, c’est inadmissible, injuste. Ces enfants et ces demandeurs d’asile demandent juste de pouvoir vivre, travailler, habiter une maison." Naturellement vient alors la question de l’engagement politique des deux frères réalisateurs. "Nous n’avons pas de vocation politique, mais nous pensons que le cinéma doit éveiller les consciences, ouvrir la réflexion", explique Luc Dardenne.

Le pari est en tout cas réussi, le public a été touché!

Le film est encore à l’affiche pour quelques séances: https ://www.plazahotton.be/