Théâtre de boulevard le 15 septembre prochain

Des dizaines de milliers de spectateurs ont réservé un triomphe, depuis 2016, à la pièce, l’Envers du décor, créée à Paris, dans la pure tradition du théâtre de boulevard. La troupe de la Comédie de Bruxelles l’a reprise à son répertoire et connaît le même succès sur une mise en scène de Michel Hanssens, qui en est aussi un des comédiens, avec Laure Godisiabois, Pierre Pigeolet et Sarah Dupré. La maison de la culture arlonaise accueillera la troupe le jeudi 15 septembre à 20 h 30. Le public sera convié à assister à un dîner où le cœur de cinquantenaires confrontés à la réalité du temps qui passe et à l’envie de fuir la routine, est mis à contribution. Entrée : 25 €.