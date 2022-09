Qui imitera le mieux le brame du cerf ce samedi à Saint-Hubert?

À la façon «The Voice»

Pour cette 7eédition du concours à Saint-Hubert, les concurrents devront réaliser trois imitations de raire différentes et imposées par le jury. "Ce dernier sera composé de quatre personnes choisies pour leurs compétences en la matière,souligne Pierre Gransart, chancelier et secrétaire général de la Confrérie internationale "Les Compagnons de Saint-Hubert". Il pourrait donc s’agir d’un garde forestier, d’un agent du DNF ou encore d’un éleveur de gibier. La durée de chaque imitation sera libre et les participants auront le choix de l’appeau. Bien sûr, tout matériel électronique est interdit." À la façon de la célèbre émission télévisée "The Voice", le jury ne verra pas les candidats. Seul leur travail vocal sera audible afin de garantir une parfaite neutralité.

Le concours est bien entendu ouvert au public. Néanmoins, celui-ci ne sera pas invité à réagir aux prestations afin d’éviter d’influencer le jury. "L’entrée est fixée à 5 €, précise Pierre Gransart. Un numéro gagnant sera tiré parmi les entrées. Son propriétaire se verra remettre une ardoise peinte à la main sur laquelle est représenté un cerf qui brame. Une œuvre réalisée par une artiste locale." Deux projections seront également proposées ainsi qu’une représentation des Trompes de Chasse de Saint-Hubert.

Adresse du jour: Salle communale, rue Général Dechesne à Saint-Hubert.