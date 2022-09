Pour rappel, la candidature, dont le fil conducteur est la Semois, concerne huit communes: Bertrix, Bouillon, Chiny, Florenville, Herbeumont, Paliseul, Tintigny et Vresse-sur-Semois, et couvre un périmètre d’approximativement 29000 ha.

Ce projet fédérateur a rassemblé plus de 120 personnes qui, à travers une vingtaine de groupes de travail et trois rencontres citoyennes, accompagnés par les Parcs naturels de Gaume et Ardenne méridionale, ont pensé et réfléchi au futur de leur territoire face aux enjeux du changement climatique, et de son incidence tant sur la biodiversité que sur l’économie locale. Le résultat, un ensemble d’actions à mettre en œuvre repris dans un plan directeur et un plan opérationnel autour d’une vision commune du Parc national. Ces actions ont pour objectifs, bien entendu, de protéger et développer la nature et la biodiversité mais aussi de développer et promouvoir le tourisme et les loisirs durables, de protéger les valeurs paysagères, culturelle et patrimoniale du territoire et enfin de fournir des services écosystémiques et de contribuer au bien-être, à la qualité de vie, à la transition écologique, et aux développements économique et social durables du territoire et au-delà.

Par ailleurs, grâce, entre autres, au soutien conséquent du WWF, de véritables plans d’actions en faveur des espèces emblématiques (loutre, lynx, etc.) seront mis en place par les deux Parcs naturels.

La candidature finale est à remettre pour le 2 octobre et sur base d’une série de critères, un comité d’évaluation neutre et indépendant remettra au gouvernement un rapport qui lui permettra de sélectionner deux projets maximum pour reconnaissance comme parc national de Wallonie.

Le conseil communal de Tintigny a bien démarré l’étape puisque c’est par un vote favorable à l’unanimité qu’il a validé la candidature!