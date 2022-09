La Plovinète, le groupe marchois de danse folklorique, cherche activement de nouveaux danseurs

Faut-il rappeler que le groupe a été créé en 1961 pour sauvegarder et présenter au public les Danses et Musiques de Wallonie, et plus particulièrement de notre Ville? La première prestation a eu lieu en mai 1962 lors d’un colloque organisé à Marche par le Conseil Supérieur des Arts et Traditions Populaires de Wallonie, sur le "Revival"du Folklore.